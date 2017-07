Omstridt lov blir behandla i overhuset til Polen

Debatten blei innleidd få timar etter at ein komité i overhuset gav lovendringa grønt lys. Torsdag blei den vedtatt i underhuset i nasjonalforsamlinga, noko som førte til kraftige reaksjonar både i EU og den polske opposisjonen.

Fredag er det venta at overhuset vil gjere det same ettersom det høgrepopulistiske regjeringspartiet Pis har fleirtal både i begge kammera av nasjonalforsamlinga.

Utanriksminister Børge Brende (H) reagerer sterkt.

– Dersom desse lovendringane går igjennom, vil dei både kvar for seg og samla sett undergrave sjølvstende til domstolane og dermed utgjere eit brot med grunnleggjande rettsstatsprinsipp, seier Brende til Aftenposten.

Leiar Ingjerd Thune i Den Norske Dommarforeininga kallar lovforslaget ein fare for rettstryggleiken.

– Vi har aldri sett noko liknande i eit vestleg demokrati. Domstolane skal jo føre kontroll med politikarane. Når du fjernar alle dommarane og tilset eigne, blir denne kontrollen illusorisk, seier ho.

– Hastverk

Ifølgje Milan Nic ved det tyske utanrikspolitiske instituttet DGAP har reforma blitt behandla usedvanleg raskt.

Han meiner at polske styresmakter med overlegg har valt å få prosessen unnagjort på så kort tid som mogleg og på eit tidspunkt der mange er på sommarferie, skriv nyheitsbyrået DPA.

Forskaren viser også til at den polske regjeringa truleg har fått meir sjølvtillit som følgje av at president i USA Donald Trump nyleg besøkte landet og skrytte av den politiske linja.

No forventar han at EU-kommisjonen innan få veker vil utløyse artikkel 7 i EU-traktaten, som kan bety at Polen misser stemmeretten i Det europeiske råd dersom det blir fastslått at landet har brote viktige EU-verdiar som medlemslanda har forplikta seg til å følgje.

EU-president og eksstatsminister i Polen Donald Tusk har allereie uttalt at den nye loven strid mot verdiane til EU og skadar omdømmet til Polen.

Politikarane bestemmer

Dei polske lovendringane vil i praksis føre til at dei noverande høgsterettsdommarane får sparken, og at dei nye blir utnemnt av øvste politiske leiing.

Nye faste dommarar vil bli nominert av justisministeren, som så sender innstillingane vidare til godkjenning i ein komité. Denne komiteen består av 25 medlemmer som alle er valt av nasjonalforsamlinga, ifølgje ei anna lov som nyleg blei vedtatt.

Fram til no har dommarane blitt utnemnt av ein uavhengig komité der fleirtalet er dommarar, mens eit mindretal er politikarar.

Store protestar

Etter behandling i overhuset fredag, må lova bli godkjent av president Andrzej Duda, som sjølv er jurist.

Titusenvis av menneske samla seg torsdag kveld i gatene i Warszawa, og i ei rekke andre polske byar.

Mens kritikarane meiner at lova bryt det demokratiske prinsippet om at rettsstellet må vere uavhengig og verna mot politisk påverknad, argumenterer den polske regjeringa med at rettsstellet må bli meir effektivt og rettferdig.

Statsminister Beata Szydlo og regjeringspartiet Pis byrja å jobbe med reforma like etter maktskiftet i 2015. Målet er ifølgje Szydlo å lage eit system der domstolane tener interessene til alle polakkar.

