Sean Spicer forlèt Det kvite hus

Nyheitsbyrået AP har snakka med to ikkje namngitte personar som er kjent med avgjerda til Spicer. Ein av dei seier Spicer sluttar fordi han har innvendingar mot utnemninga av finansmannen Scaramucci.

Spicer heldt nesten dagleg pressekonferansar i Det kvite hus, inntil han trekte seg ut i kulissane tidleg i sommar. Da overtok nestkommanderande til Spicer, Sarah Huckabee Sanders, brifingane, som samtidig blei tekne av lufta.

Tidlegare fredag blei det kjent at finansmannen Anthony Scaramucci blir ny kommunikasjonsdirektør i Det kvite hus. Utnemninga er ikkje offisielt kunngjort, men kjelder i Det kvite hus opplyste til ei rekke medium at Trump har bestemt seg for å tilsetje Scaramucci.

Wall Street-mann

Scaramucci har bakgrunn frå Wall Street og jobba tett med Donald Trump i overgangsteamet hans etter presidentvalet. Han har hyppig forsvart presidenten på TV, har tidlegare hatt eit eige TV-show om finansnyheiter og vore bidragsytar til Fox News. No er det venta at han vil spele ei endå tydelegare rolle som forsvarar for Trump på TV.

Den førre kommunikasjonssjefen til Trump, Mike Dubke, sa opp stillinga 18. mai.

Dubke samarbeida tett med pressetalsmannen til Trump, Sean Spicer. Han har for det meste operert i kulissane i kommunikasjonsarbeidet i Det kvite hus.

Både Dubke og Spicer skal ifølgje amerikanske medium ha fått skarp kritikk internt for innsatsen, spesielt etter at Trump sparka FBI-sjef James Comey i vår.

Hitler-påstand

Framferda til Spicer har ofte blitt møtt med risting på hovudet blant dei politiske journalistane i Washington. På det første pressemøte i januar hudfletta han journalistane og kom med den uriktige påstanden om at publikum, då Trump blei tatt i eid, var det største ved ein presidentinnsetting nokosinne.

Dei største overskriftene skapte han da han i midten av april då han samanlikna presidenten i Syria med Adolf Hitler, som Spicer meinte ikkje sokk så djupt at han brukte kjemiske våpen. Då det blei påpeikt at Hitler drap jødar i gasskammer, beklaga Spicer utsegna, men presset om å gå av auka.

(©NPK)