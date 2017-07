To døde og over 100 skadde etter jordskjelv utanfor Hellas og Tyrkia

Eit skjelv med styrke på 6,7 blei registrert utanfor den tyrkiske byen Bodrum klokka 22.31 lokal tid, ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Greske styresmakter stadfestar at to personar er døde og at over 100 er skadde.

Giorgos Halkidios, ein tenestemann hos dei regionale styresmaktene, seier fleire av dei skadde låg under ein bygning som kollapsa.

– To eller tre av dei skadde er i alvorleg tilstand og blir operert, seier Halkidios.

– Arbeider med oversikt

Pressetalsperson i Utanriksdepartementet, Astrid Sehl opplyser til NTB at dei arbeider med å skaffa oversikt over situasjonen.

– Vi har førebels ikkje fått informasjon som tyder på at norske borgarar kan vera blant dei omkomme eller skadde, men det er for tidleg å stadfesta dette.

Ho oppmodar alle i området til å følgja råd frå lokale styresmakter.

– Vi oppmodar nordmenn i området til å ta direkte kontakt med sine pårørande. Vi oppmodar også nordmenn i området til å registrera seg på reiseregistrering.no, slik at norske styresmakter kan formidla eventuell informasjon.

Øydeleggingar

Ei halv meter høg tsunamibølgja skylde innover land både i Bodrum og på Kos. Biletet viser vegar og restaurantar i strandlinjene som er sette under vatn.

Borgarmeisteren Giorgos Kyritsis seier den greske hæren er mobilisert saman med utrykkingstenester. Han seier dei fleste bygningane som er skadde er gamle og bygde før dei nyare bygningsforskriftene som blei innførte for å sikra mot jordskjelv.

Ifølgje tyrkiske styresmakter hadde jordskjelvet ein styrke på 6,3 og meir enn 20 etterskjelv har blitt registrert. Tyrkiske byar nær episenteret stadfestar øydelagde vassleidningar, straumleidningar og gasslekkasjar.

Utsett område

I tillegg blei to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 registrert utanfor Kos klokka 22.52 og 23.23. Så langt er det denne øya som stadfestar mest øydelegging.

Episenteret på det største skjelvet låg 10,3 kilometer sør for Bodrum og 16 kilometer frå Kos. Skjelvet hadde ei djupne på 10 kilometer.

Området mellom Hellas og Tyrkia er spesielt utsett for jordskjelv. I juni i år miste éin person livet og minst tolv andre blei skadde etter eit kraftig jordskjelv i Egearhavet mellom dei to landa. Det skjelvet hadde ein styrke på 6,2.