Washington Post: Trump vurderer å benåda seg sjølv

Ifølgje Washington Post har Trump konsultert rådgjevarane sine for å undersøkja om han som president kan benåda seg sjølv, medarbeidarar og familiemedlemmer i samband med granskinga til spesialetterforskar Robert Mueller av mogleg samrøre med Russland før presidentvalet.

Leiaren for demokratane i etterretningskomiteen i Senatet, Mark Warner, reagerer sterkt.

– Moglegheita for at presidenten vurderer benåding på eit så tidleg stadium i etterforskinga som går føre seg, er ekstremt urovekkjande, seier Warner.

– Dersom dei som har vore involvert i dette blir benåda, går ein over streken, seier han.

Prøver å undergrava

Ifølgje avisa prøver advokatane til Trump å vengeskyta Mueller, mellom anna ved å avdekkja moglege interessekonfliktar hos spesialetterforskaren i saka. Warner reagerer også på dette.

– Russlands innblanding i valet i 2016 var eit angrep på demokratiet vårt. Både etterretningskomiteen i Senatet og spesialetterforskar Mueller etterforskar no om det var nokon kontakt mellom Russland og personar i valkampteamet til Trump, seier han.

The New York Times skriv også korleis medarbeidarane til Trump prøver å undergrava Mueller og arbeidet hans med å avdekkja kva som har skjedd.

Tre kjelder opplyser uavhengig av kvarandre at det no blir leita etter informasjon som kan diskreditera spesialetterforskaren og medarbeidarane og eventuelt få dei sparka.

Motførestillingar

Om Mueller eller nokon i teamet hans har donert pengar til demokratar og dermed kan skuldast for å vera partiske, er noko av det som skal undersøkjast. Tidlegare klientar blir også sjekka, og det same blir Muellers forhold til den sparka FBI-sjefen James Comey, skriv avisa.

Fleire av dei juridiske rådgjevarane til Trump skal ha motførestillingar, mellom anna Mark Corallo som har fungert som talsmann og som no ikkje lenger er ein del av kampanjen som er sett i gang.

New York-advokaten Marc Kasowitz, som har vore ein sentral person i teamet, er også stadig sjeldnare å sjå, fortel kjelder med kjennskap til det indre livet i Det kvite hus.

Hardt ut

Trump gjekk tidlegare i veka hardt ut mot sin eigen justisminister Jeff Sessions. I eit intervju med The New York Times sa presidenten at han aldri ville ha utnemnd Sessions viss han hadde visst at han ville erklæra seg inhabil og ikkje leia Russland-granskinga.

– Sessions skulle aldri ha trekt seg til side på denne måten. Viss han visste på førehand at han ikkje kunne ha det overordna ansvaret for Russland-granskinga, skulle han fortalt meg det. Så ville eg ha utnemnt ein annan person, sa Trump.

– Heksejakt

At justisministeren erklærte seg inhabil, la grunnlaget for den seinare utnemninga av Mueller som spesialetterforskar med ansvar for Russland-granskinga. Men Trump kritiserer også Mueller i intervjuet og åtvarar mellom anna spesialetterforskaren mot å granska finansane til Trump-familien.

Granskinga har i aukande grad retta søkjelyset mot fleire av dei nærmaste familiemedlemmene til Trump, mellom anna sonen til Trump, Donald Trump jr. og svigersonen og rådgjevaren Jared Kushner.

Presidenten hevdar å vera utsett for «ein heksejakt» sett i scene av politiske motstandarar.

