– Opec einige om tak på oljeproduksjonen i Nigeria

Nigeria og Libya har vore utanom vedtaket om å sette tak på kor mykje olje Opec-landa produserer. Avtalen skal hindre at oljeprisen fell.

Ifølgje E24 førte nyheita til at oljeprisen steig måndag. Eit fat nordsjøolje kosta måndag formiddag på 48,47 dollar fatet, noko som er ein oppgang på 1,36 prosent.

Nigeria har sidan i fjor auka produksjonen med 11 prosent til 1,73 millionar fat per dag. Taket blir no sett på 1,8 millionar fat per dag.

Nigerianske styresmakter skal ha vore einige i avgjerda.

