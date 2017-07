– Trump-rådgjevar til Jerusalem for å dempe konflikt

Jason Greenblatt reiste til Midtausten søndag kveld, opplyser ein ikkje namngitt amerikansk tenestemann til nyheitsbyrået AFP. Greenblatt er Trumps spesialutsending til internasjonale forhandlingar.

Konflikten om den heilage høgda i israelskokkuperte Aust-Jerusalem har dei siste dagane kravd minst seks liv, tre palestinarar og tre israelske busetjarar. I tillegg er opptil 400 palestinarar såra i samanstøytar med israelske sikkerheitsstyrkar.

Palestinarane rasar mot at Israel har installert metalldetektorar ved inngangen til høgda, der berre muslimar har lov til å utøve sin religion, og som Jordan har overoppsyn med.

Den israelske regjeringas sikkerheitsråd diskuterte natt til måndag situasjonen, men har enno ikkje tatt noka avgjerd om dei nye sikkerheitstiltaka.

Israel har dei siste dagane også installert fleire overvakingskamera i gamlebyen. Tiltaka er sett i verk etter at to israelske politifolk vart drepne ved Haram al-Sharif for halvannan veke sidan. Tre væpna palestinarar, alle israelske statsborgarar, vart deretter jaga og drepne av israelsk politi.

Palestinarane meiner at metalldetektorane betyr at Israel er i ferd med å ta kontroll over høgda og al-Aqsa-moskeen, som blir rekna som muslimanes tredje heilagaste stad etter Mekka og Medina.

