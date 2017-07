IMF spår svakare vekst for Storbritannia og opptur for eurosona

I den halvårige rapporten World Economic Outlook anslår pengefondet at britane vil få ein beskjeden vekst på 1,7 prosent i år. For tre månader sidan låg det an til ein vekst på 2 prosent.

Det er ifølgje IMF framleis uklart kva følgjer brexit vil få for britisk økonomi framover.

Amerikansk økonomi må også tole ei nedjustering, frå 2,3 prosent til 2,1 prosent, ifølgje rapporten, som vart offentleggjort i Kuala Lumpur måndag.

Årsaka er ifølgje pengefondet at president Donald Trump enno ikkje har greidd å sikre fleirtal i Kongressen for løfta om skattekutt og store infrastrukturprosjekt.

På det europeiske fastlandet lysnar det derimot. I eurosona forventar IMF ein vekst på 1,9 prosent i år, mens det tidlegare i år låg an til ein vekst på 1,7 prosent.

Det er spesielt land som Tyskland, Frankrike, Italia og Spania som trekkjer oppover.

Samla sett reknar IMF med ein vekst i verdsøkonomien på 3,5 prosent i år.

Og det er Kina som trekkjer ein stor del av lasset. Kinesisk økonomi blir anslått til å vekse med 6,7 prosent i år og 6,4 prosent neste år. Dei tidlegare anslaga var på 6,6 og 6,2 prosent.

Kinesiske styresmakter får samtidig ros for å ha gjennomført økonomiske reformer, blant anna ved å redusere kapasiteten i industrisektoren.

(©NPK)