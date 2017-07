Kushner held fast ved å ikkje ha gjort noko gale

– Alle mine handlingar har vore korrekte, eg har ikkje hatt hemmelege eller fordekte møte med Russland, og eg kjenner heller ingen andre i valkampstaben som hadde det, sa Kushner i ei utsegn frå Det kvite hus måndag.

Utsegna kom etter at han tidlegare på dagen var i lukka høyring i etterretningskomiteen i Senatet der han forklarte seg om møta han hadde med russiske representantar under presidentvalkampen i fjor.

Før høyringa har han medgitt at han under valkampen og seinare har hatt fire møte med russiske kontaktar, men han held fast ved at desse møta ikkje var upassande.

