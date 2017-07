Löfven: – Det som har skjedd, er alvorleg

På ein pressekonferanse måndag gjentok den svenske statsministeren at han ser på det som har skjedd i det svenske transporttilsynet Transportstyringa som alvorleg.

– Eg sa det i går, og eg står ved det. Det er alvorleg, og det har skjedd i strid med lova og utsett Sverige og svenske borgarar for ein risiko, seier Löfven.

Saka stammar frå våren 2015 då Transportstyringa overførte IT-drifta til IBM. For at overføringa skulle skje raskt, blei det gjort fleire unntak frå datatryggingsreglar. Det førte til at sensitiv informasjon hamna i utlandet, ifølgje Svenska Dagbladet.

Leiarar i den borgarlege opposisjonen, og Vänsterpartiet, har opna for mistillitsforslag mot ein eller fleire ministrar i den sosialdemokratiske regjeringa til Löfven. Dei krev blant anna ei forklaring på kva slags sensitive opplysningar som kan ha komme på avvege i forbindelse med outsourcinga.

Löfven seier måndag at outsourcinga av IT-drifta skal granskast.

