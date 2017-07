Minst 24 drepne i sjølvmordsangrep i Kabul

Lokalt politi opplyser at det dreier seg om ei bilbombe. Taliban hevda kort tid etter at gruppa stod bak angrepet, melder nyheitsbyrået DPA.

Ein talsmann for Taliban hevdar at angrepet var retta mot to bussar som høyrde til etterretningstenesta i landet. Opprørsgruppa hevdar å ha drepe 37 tilsette.

Ein talsmann for innanriksdepartementet, Najib Danish, opplyste tidlegare at bilbomba trefte ein buss med tilsette frå gruvedepartementet.

Ved politikarheim

Det bur mange sjiamuslimar som høyrer til hazarafolket i nabolaget vest i hovudstaden der bomba gjekk av. Det bur også fleire framståande politikarar i området, blant anna den tidlegare krigsherren Mohammad Mohaqeq.

Ein talsmann for Mohaqeq seier at bomba gjekk av ved den første kontrollposten på vegen som leier fram til huset hans. Han seier også at nokre sivile vart drepne og såra.

Mohaqeq er tett knytt til Abdullah Abdullah, som vart utnemnt til regjeringssjef etter at han vart nummer to i det omstridde presidentvalet i 2014. Han blir omtalt som Abdullahs nestkommanderande.

Så langt i år er 1.662 sivile blitt drepne og over 3.500 såra i Afghanistan. Det er det høgste talet på døde sidan FN begynte å føre statistikk i 2009.

Det er også registrert ein kraftig auke av sivile dødsfall knytt til velorganiserte angrep med fleire angriparar.

Regjering under press

I mai vart over 150 personar drepne og fleire hundre såra då ein tankbil fylt med sprengstoff eksploderte i eitt av Kabuls best vakta område. Etter dette har regjeringa til president Ashraf Ghani komme under sterkt press. Mange har demonstrert og kravd at regjeringa går av fordi den ikkje greier å hindre slike blodige angrep midt i hovudstaden.

NATOs operasjon i Afghanistan vart avslutta for tre år sidan. Dermed er det sikkerheitsstyrkane i landet som har ansvaret for å hindre angrep og nedkjempe opprørsgruppa Taliban og no også IS.

Også sikkerheitsstyrkane har lidd stadig større tap etter kvart som Taliban har greidd å få fotfeste i stadig fleire område, ikkje minst i Helmand-provinsen sør i landet.

(©NPK)