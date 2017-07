Minst 35 drepne i angrep mot sjukehus i Afghanistan

Angrepet fann stad i Ghor-provinsen, opplyser den afghanske presidentens talsmann Shah Hussain Murtazawi.

– Då Taliban gjekk inn i sjukehuset, drap dei 35 sivile, seier han, og omtalar angrepet som ein brotsverk mot menneskja. Han seier ikkje om dei drepne var pasientar, helsepersonell eller begge deler.

Lokale styresmakter melde søndag at Taliban-krigarane drap både legar og pasientar før dei sette fyr på sjukehuset. Ein talsmann for den afghanske opprørsbevegelsen avviste derimot i ei Twitter-melding at Taliban var involvert i sjukehusangrepet.

