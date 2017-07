Restless fortset med nye forsyninga om bord

Det var på førehand meldt om vanskelege verforhold i området, og ein frykta difor at overføringa frå det svenske biltransportskipet på veg til New Zealand kunne bli ei utfordring.

– Vi har fått melding om at overføringa gjekk bra og at Restless har fått forsyningar og utstyr overlevert frå Oberon utan problem, seier redningsleiar Stein Jarle Langvik ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til NTB.

Restless held no fram i retning mot øya Iles Marquises på eiga hand ettersom dei no meiner at dei har situasjonen under kontroll. Meininga er å gjennomføre nødvendige reparasjonar når dei er komne hamn.

Det var laurdag formiddag at Hovudredningssentralen fekk ei Mayday-melding frå Restless, med beskjed om at seglbåten hadde sprunge lekk og tok inn vatn. Seinare melde besetninga at dei hadde fått kontroll over lekkasjen.

Mannskapet består av ein nordmann og ei fransk kvinne, begge med lang erfaring som seglarar.

(©NPK)