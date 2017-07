Trumps svigerson hevdar han ikkje hadde upassande kontaktar med Russland

Men Trumps svigerson Jared Kushner avviser påstandane om at kontaktane han hadde med representantar for Russland, var upassande. Kushner skal seinare måndag forklare seg bak lukka dører for medlemmer av Senatets etterretningskomité.

Dette er éi av tre granskingar som går parallelt for å avdekkje kva som ligg i påstandane om russiske innblanding i valet hausten 2016. Tysdag skal Kushner ha ein tilsvarande samtale med medlemmer av etterretningskomiteen i Representanthuset.

Opplysningane om møta står å lese i ei elleve sider lang utgreiing som Kushner har førebudd for Senatets etterretningskomité. Forklaringa dekkjer den to år lange perioden frå Donald Trump lanserte sitt presidentkandidatur sommaren 2015 og fram til i dag. Forklaringa inneheld opplysningar om eit til no ukjent møte med Kisljak i april 2016.

På dette møtet vart Kushner introdusert for Sergej Kisljak og tre andre ambassadørar. Møtet fann stad i Mayflower Hotel i Washington. Ein talsmann for Kushner har tidlegare nekta for at dei to hadde ein privat samtale. Dette held Kushners folk fast ved, sidan dei definerer møtet som ei mottaking og ikkje eit møte under fire auge.

– Eg hadde ikkje upassande kontaktar, og eg veit ikkje om nokon i kampanjen som hadde kontaktar av den typen med noka framand regjering.

(©NPK)