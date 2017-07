Ukraina vil ha FN-styrkar ved grensa til Russland

I ein telefonsamtale med leiarane frå Tyskland, Frankrike og Russland seier Porosjenko at kampane dei siste dagane, mellom den ukrainske hæren og prorussiske opprørarar, har vore blant dei mest blodige i år.

Dei siste fire vekene er minst 20 ukrainske soldatar blitt drepne.

Leiarane for dei fire landa er einige om at dei skal arbeide vidare med å sette fredsplanen for det austlege Ukraina ut i livet. Tyskland, Frankrike og Russland har mekla mellom den ukrainske regjeringa og opprørarane, så langt utan hell.

Sidan konflikten braut ut i april 2014 har meir enn 10.000 menneske mista livet.

