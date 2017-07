Davis: Framgang i brexitforhandlingane

Det sa brexitminister i Storbritannia David Davis tysdag etter eit møte med utanriksminister i Tsjekkia Lubomir Zaoralek.

Davis seier regjeringa ønskjer ei snarleg løysing på rettane til éin million britiske borgarar som bur i EU-land, og for dei tre millionane EU-borgarar som bur i Storbritannia. Brexitministeren seier det er fordi dei ønsker å roe og sikre dei ein viss tryggleik på eiga framtid.

Det blir også gjort framgang i andre saker partane forhandlar om, ifølgje Davis. Kor mykje Storbritannia må betale for å oppfylle sine forpliktingar i ein brexitavtale og grensa mot Irland, er blant temaa som blir diskutert.

Storbritannia og EU er framleis ueinige om kva for ei rolle domstolen i Den europeiske union skal spele framover. EU vil at domstolen skal ha det siste ordet i mange saker etter at partane kjem til semje om ein brexitavtale, noko Storbritannia avviser.

EU-parlamentet, som har rett til å legge ned veto mot alle framtidige brexitavtalar, seier i ei utsegn tysdag at framgang på eitt tema ikkje er tilstrekkeleg.

