Kraftige skogbrannar langs den franske Rivieraen

I kommunen La Croix-Valmer, nær den populære feriestaden Saint-Tropez, herjar ein brann som er ekstremt smittsam.

Sterk vind og tørt landskap som følgje av ein varm sommar, aukar spreiingsfaren for den potente brannen og franske styresmakter har bedt EU-partnarar om å sende to brannfly for å assistere i sløkkingsarbeidet.

– Brannen har allereie svidd av 400 hektar skog langs kysten der det ligg mange bustader, seier sikkerheitssjef i regionen Stephane Bouillon.

Nord for Nice har ein annan skogbrann ført til at eit lager, tre køyretøy og eit hus er brent ned, melder lokale styresmakter. På fransk radio skildra ordførar Charles Scibetta brannområdet som eit månelandskap og merka at innbyggjarane var heldige som hadde sloppe unna.

Fleire store skogbrannar rasar langs rivieraen, i innlandet og på øya Korsika. Til saman er over 3.000 hektar skadd. Fleire enn 2.000 brannmenn og 19 fly, av dei er 10 canadiske brannfly, deltar i sløkkingsarbeidet.

