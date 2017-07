Kritikk etter at Polens president signerte ei av tre omstridde lover

Duda har lagt ned veto mot to andre lover som den høgrepopulistiske regjeringa har ønskt vedtatt som ledd i ein større rettsreform, og som hadde fått grønt lys av nasjonalforsamlinga.

Kritikarar meiner at også den tredje lova, som Duda godkjente tysdag, truar sjølvstende til domstolane, og både aktivistar og dommarar reagerer på avgjerda, også utanfor landet.

– Dette er vel så mykje eit angrep på sjølvstende til juridiske styresmakter som dei to andre lovene. Leksene vi lærte på 1930-talet og mot slutten av Weimar-republikken viser at demokratiet er i stand til å øydeleggje seg sjølv, seier leiaren for Tsjekkias konstitusjonsdomstol, Pavel Rychetsky, med referanse til framgangen for det tyske nazistpartiet mellom dei to verdskrigane.

Polske opposisjonstilhengarar demonstrerte også måndag kveld i eit forsøk på å få Duda til å legge ned veto mot den tredje lova, men utan å få gjennomslag. I tillegg har Amnesty International bedt om at den blir skrota.

I eitt av dei andre lovforslaga ville regjeringa og nasjonalforsamlinga gi justisministeren rett til å sparke alle dei noverande høgsterettsdommarane og erstatte dei med eigne kandidatar. Men denne lova vart måndag underkjent av presidenten og sendt tilbake til nasjonalforsamlinga.

