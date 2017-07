Nord-Korea førebur truleg ny rakettoppskyting

I Sør-Korea er det intense spekulasjonar om regimet i Nord-Korea legg til rette for ei ny rakettoppskyting. Ein passande dato vil i så fall vere 27. juli, årsdagen for at Koreakrigen enda med våpenkvile i 1953.

Både amerikanske og sørkoreanske medium siterer etterretningsrapportar som melder om at tunge køyretøy og utstyr for utskyting er i bevegelse. I begge land er ein uroleg for at det igjen dreier seg om ein ballistisk langdistanserakett.

Det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap siterer ei regjeringskjelde i Seoul som seier at spesialbygde lastebilar med mobile utskytingsramper som kan fyre av langdistanserakettar, har vore i aktivitet ei tid i den nordlege Pyongan-provinsen.

(©NPK)