Noreg aukar den humanitære bistanden til Jemen

Utanriksminister Børge Brende (H) seier den humanitære situasjonen i Jemen er svært urovekkjande.

– Kolerautbrotet har no spreidd seg til alle provinsane i landet, og kjem i tillegg til væpna konflikt og matvarekrise. Det er avgjerande at verdssamfunnet kjem saman for å finansiere naudhjelpsappellen frå FN, og Noreg aukar no den humanitære støtta til Jemen med 10 millionar kroner. Samtidig må det bli gitt humanitær tilgang, slik at naudhjelpa kjem fram til sivilbefolkninga, seier Brende.

FN kallar situasjonen i Jemen den mest alvorlege humanitære krisa i verda, og anslår at nærmare 80 prosent av befolkninga i landet treng humanitær bistand. Ti millionar menneske har behov for akutt naudhjelp.

Noreg har i 2017 nær dobla støtta til Jemen, og bidreg med om lag 250 millionar kroner til den humanitære innsatsen.

Bistanden blir kanalisert via fleire FN-organisasjonar, Raude Kross- rørsla og humanitære organisasjonar som samarbeider med lokale partnarar i Jemen. I tillegg bidreg Noreg gjennom naudhjelpsfondet til FN (CERF).

