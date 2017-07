Polens president signerte ei av tre omstridde lover

Duda har lagt ned veto mot to andre lover som den høgrepopulistiske regjeringa har utarbeidd som ledd i ei større rettsreform, og som hadde fått grønt lys av nasjonalforsamlinga.

Kritikarar meiner at også den tredje lova, som Duda ifølgje presidentkontoret godkjente tysdag, truar sjølvstendet til domstolane.

Opposisjonstilhengarar demonstrerte måndag kveld i eit forsøk på å få Duda til å legge ned veto også mot denne lova, men utan å få gjennomslag.

Ei av lovene som Duda ikkje vil godkjenne, ville opna for at justisministeren kunne ha sparka alle dei noverande høgsterettsdommarane for så å erstatte dei med dommarar som han sjølv har valt.

