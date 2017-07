Senatet tvingar den tidlegare kampanjesjefen til Trump til å møte

Justiskomiteen i Senatet bestemte tysdag å stemne Manafort for å få han til å forklare seg.

Utspørjinga er ein del av Russland-granskinga, og Manafort vil svare på spørsmål frå komiteen onsdag.

Kunngjeringa om stemninga av Manafort blei offentleggjort av den republikanske senatoren Chuck Grassley og Dianne Feinstein frå demokratane tysdag.

Dei to opplyste at det ikkje hadde vore mogleg å få til ein frivillig samtale med Manafort og at han derfor er blitt rettsleg stemna.

(©NPK)