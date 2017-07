Storstilt jakt på Schaffhausen-angripar 

Sveitsisk politi har sett i verk ei storstilt menneskejakt ved den tysk-sveitsiske grensa, men enno har ikkje politiet funne den 51 år gamle mannen som skapte panikk i Schaffhausens gamleby måndag.

To personar vart såra, begge tilsette ved eit helseforsikringsselskap. To kundar fekk behandling for sjokk etter hendinga, og ytterlegare ein person vart lettare skadd i politioperasjonen.

Ein av dei såra var tysdag framleis innlagt på sjukehus med alvorlege skadar. Tilstanden er ikkje livstruande.

Den etterlyste mannen blir omtalt som farleg, aggressiv og mentalt ustabil av sveitsisk politi. Dei har åtvara om at han kan vere væpna og bedt folk halde seg på god avstand og kontakte politiet med ein gong dersom dei ser han.

Politiet har offentleggjort fleire bilete av mannen, blant anna eit som vart tatt like før angrepet på forsikringskontoret. På biletet er han i ein bygate. Han er kledd i ei grøn jakke og ber ein stor svart bag, som kanskje inneheldt motorsaga.

(©NPK)