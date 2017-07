Eksplosiv skogbrann utløyser evakuering av 12.000 vest for St. Tropez

Den siste oppblussinga skjedde tysdag kveld og natt til onsdag. Då hadde allereie Frankrike bedt nabolanda om hjelp til å sløkkje ei rad andre brannar som raste i fylket Var, blant anna på St. Tropez-halvøya. Italia reagerte raskt og sende to fly av typen Canadair.

Dei cruisar i stor fart på havoverflata mens dei fyller tankane med fleire tusen liter vatn og set så kursen mot flammane i åssidene. Flya går i kontinuerleg fart mellom Middelhavet og brannstadane.

Over 4.000 brannmenn er sette inn for å få kontroll over dei mange brannstadane, og fleire vil bli sende ned frå andre og mindre brannutsette område nord i Frankrike.

Brannmannskapa disponerer 19 vassbombefly, og innanriksminister Gerard Collomb kunngjorde tysdag at ytterlegare seks spesialfly blir sette inn i kampen mot flammane.

Farleg kombinasjon

I sør er det knusktørt, samtidig som det er svært varmt. Nordavinden Mistral spreier flammane raskare enn mannskapa klarer å reagere.

Ved formiddagstider onsdag var det krattskogen ved den idylliske feriebyen Bormes-les-Minomas, midtvegs mellom St. Tropez og Hyère, som vart svidd av.

Over natta vart 12.000 personar evakuerte, av dei 3.000 ferierande som hadde installert seg på seks av dei mange campingplassane i området. Mange evakuerte er blitt mellombels plassert i kommunale forsamlingssalar og idrettshaller, mens andre vel å sove på stranda i trygge område.

Kartleggje

Status onsdag morgon var at 800 hektar med skog og kratt var svidd av. Ein nedsota og rykande skogbotn vitne om herjingane.

Om lag 540 brannmenn var sette inn i det svært krevjande sløkkingsarbeidet i området rundt Bormes-les-Mimosas. I morgontimane vart det sendt opp fire sporingsfly som skal registrere nøyaktig kvar flammane er, og i kva retning dei bevegar seg.

Lokale dyrevernsgrupper fryktar at brannane har gått hardt ut over dyrelivet, ikkje minst den sjeldne skjelpaddearten Hermann som er spesiell for kystområdet ved Middelhavet.

Ein lokal tenestemann kritiserer styresmaktene for at det ikkje regelmessig blir rydda opp i underskogen. Ein tendens i dette populære området er at det blir færre bønder og mindre dyrka mark. Frittveksande busker og kratt spreier seg ukontrollert. Samtidig er stor utbygging av feriehus med vegar og kraftlinjer tett på skogsområde med på å auke brannfaren.

