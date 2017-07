Hamas blir ståande på EUs terrorliste

I ein dom frå 2014 vart det konstatert at EU gjorde formelle feil då den palestinske islamistbevegelsen Hamas vart sett på terrorlista i 2001. Dommen vart anka av utanriksministrane i unionen i januar 2015. Dei får no medhald av EUs øvste domstol.

Dei formelle feila skal ha vore at EU hadde lent seg på nyheitsartiklar og informasjon frå nettet i staden for nasjonale styresmakter då dei skulle bevise at det er ein kontinuerleg risiko for at Hamas er involvert i terrorhandlingar.

EUs øvste domstol meiner derimot at dette ikkje er nok til å fjerne gruppa frå terrorlista og sender saka tilbake til domstolen som tok avgjerda.

(©NPK)