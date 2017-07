Mogleg hiv-vaksine har bestått tidleg test

Prototypen er testa på 393 personar i USA, Rwanda, Uganda, Sør-Afrika og Thailand, og medisinen auka produksjonen av antistoff hos 100 prosent av vaksinemottakarane, ifølgje Dan Barouch.

Han er ein av forskarane i gruppa som måndag presenterte resultata av dei innleiande forsøka på hiv-forskingskonferansen i Paris i regi av Den internasjonale aids-foreininga.

– Desse lovande resultata, saman med framskritt frå mange andre på feltet, støttar opp om ein ny optimisme om at det kan vere mogleg å utvikle ein hiv-vaksine, sa Barouch. Han er leiar for Senter for virologi og vaksineforsking ved Beth Israel medisinske senter i Massachusetts i USA.

Ein vaksine er av mange sett på som den beste moglegheita til å få kontroll på hiv- og aidsepidemien. Over 76 millionar menneske på verdsbasis er smitta med hiv sidan 1980-talet. Om lag 35 millionar har mista livet som følgje av sjukdommen.

– Halden i sjakk

Hiv er eit virus som angrip immunforsvaret til kroppen og forårsakar den livstruande sjukdommen aids.

Det er til no ikkje funnet nokon kur for hivsmitte eller nokon vaksine mot viruset, men antiretrovirale medisinar kan halde viruset i sjakk så den smitta ikkje utviklar aids.

FN-organisasjonen UNAIDS anslår at i underkant av 37 millionar menneske i dag lever med hiv. Av desse har 19,5 millionar tilgang på antiretrovirale medisinar.

Det er førebels ikkje klart om vaksinen vil beskytte menneske, ifølgje forskarane.

Forskargruppa håper deira prototyp får godkjenning for neste testfase, noko dei håper kan starte innan utgangen av 2017.

– Viktig

Leiaren for organisasjonen International Aids Society (IAS), Linda-Gail Bekker, omtaler resultata som «viktige nyheiter».

Anthony Fauci ved det nasjonale instituttet for allergiar og infeksjonssjukdomar (NIAID) i USA seier arbeidet med ein vaksine kjem til å vere svært vanskeleg, men at det vil vere ein «game changer».

– Om vi får ein moderat effektiv vaksine så vil den, når den blir kombinert med andre førebyggjande tiltak, kunne ha ein stor innverknad på pandemien, sa Fauci i framkant av konferansen.

Ein annan mogleg vaksine blir testa i Sør-Afrika.

