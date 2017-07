Polen får ny åtvaring frå EU 

EU-kommisjonen vedtok onsdag ei tilråding der Polen blir bedt om å skrote fire nye lover som er lagt fram som ledd i ei omfattande reform av rettsstellet.

– Vår juridiske analyse bekreftar at dei fire lovene, slik dei er vedtatt av den polske nasjonalforsamlinga, vil ha veldig alvorlege negative følgjer for sjølvstende til det polske rettsvesenet og auke trusselen mot rettsstaten i Polen, seier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

Polens president Andrzej Duda har nedlagt veto mot to av lovene, men dei to andre har fått grønt lys. Samtidig fortset arbeidet med dei to lovene som er stoppa. Det gjer det nødvendig å reagere, meiner Timmermans.

Han gir no Polen frist på éin månad til å svare på åtvaringane. EUs bekymring er at lovendringane i praksis vil gi politikarar makt til å utnemne nye dommarar til høgsterett, noko som vil undergrave sjølvstende til domstolen.

Timmermans tek også opp att truslane om å trykkje på den såkalla «atomknappen», det vil seie aktivere artikkel sju i EU-traktaten.

Aktivering av denne artikkelen betyr at eit medlemsland kan bli fråteke stemmeretten i EU. Grunnlaget er alvorlege og vedvarande brot på dei grunnleggjande verdiane som EU-samarbeidet byggjer på.

Blir polske høgsterettsdommarar tvungne til å gå av, er kommisjonen budd til å aktivere artikkel sju med ein gong, åtvarar Timmermans.

(©NPK)