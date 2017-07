Rangering: Eldre i Noreg har det best i verda

Hensikta med barometeret, som er utvikla av forskarar frå Columbia University i USA, er å samanlikne korleis samfunn tilpassar seg eit aukande tal og ein aukande befolkningsdel av eldre menneske.

Av ein mogleg poengsum på 100, scorar Noreg 65, følgt av Sverige med 62, USA med 59,8, Nederland med 59,5 og Japan med 59,1 poeng.

Dei fem faktorane forskarane ved Columbia University har sett på, er produktivitet og deltaking, helse, økonomisk likestilling mellom samfunnsklasser, tilhøyrsle og sikkerheit.

Styresmakter og politikarar må endre måten dei tenkjer om eldre personar på, meiner forskarane bak barometeret.

– I dag, som stadig fleire eldre personar lever lenger, er det uhyre viktig at vi skifter fokus frå kjenneteikn på individ og deira umiddelbare omgivnad, til eit som inkluderer ein strategi for at heile samfunnet på ein god måte tilpassar seg ei aldrande befolkning, seier doktor John Rowe ved instituttet for folkehelse ved Columbia University. Rowe har leidd arbeidet med barometeret.

