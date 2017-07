Regjeringa i Sverige vurderer å gå av 

– Fleire statsrådar har vanskjøtta sine ansvarsområde. Det bør få konsekvensar her og no, meiner leiaren for Centerpartiet, Annie Lööf. Ho får støtte frå dei tre andre partia i den borgarlege Alliansen; Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Dei tre statsrådane er infrastrukturminister Anna Johansson, innanriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Alliansen vurderer no å hasteinnkalle Riksdagen for å fremme mistillitsforslag mot dei tre, i forbindelse med at sensitiv informasjon skal ha komme i utanlandske hender i forbindelse med outsourcing av IT-tenester.

Ingen hast

Onsdag kveld sat Stefan Löfven og regjeringa i krisemøte for å diskutere situasjonen, som kan føre til at regjeringa går av.

– Ja, det er absolutt ein potensiell risiko for at statsminister Stefan Löfven kunngjer sin avgang, seier ei kjelde til SVT Nyheter .

Andre regjeringskjelder stadfestar overfor Aftonbladet at regjeringa vurderer å la Moderaterna og deira leiar Anna Kinberg Batra overta regjeringsmakta fram til valet neste år.

Kva Löfven aktar å gjere, blir derimot først kjent under ein pressekonferanse han har kalla inn til klokka 10 torsdag.

– Vi har ingen hast, seier pressetalsmann for regjeringa, Odd Guteland.

Feie for eiga dør

Socialdemokraternas støtteparti Vänsterpartiet har ikkje endå tatt endeleg stilling til om dei vil slutte seg til eit mistillitsforslag frå dei borgarlege partia.

Leiaren for partiet, Jonas Sjöstedt, meiner derimot at Alliansen har eit medansvar for IT-skandalen og må feie for eiga dør.

– Det var under den borgarlege regjeringa at ein vedtok at Transportstyrelsen kunne sette bort handteringa av dataregister, seier Sjöstedt, som derfor framleis var i tenkjeboksen onsdag kveld.

Det høgrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna varsla derimot at dei vil støtte eit mistillitsforslag.

Blir sparka av Löfven?

Mistillitsforslag er sjeldan kost i Sverige, og kravet om at heile tre ministrar må gå er utan sidestykke i svensk politikk, konstaterer Svenska Dagbladets mangeårige korrespondent i Oslo, Bjørn Lindahl.

Han ser ikkje vekk frå at Löfven vil gjere det same som Ingvar Carlsson gjorde i 1988, som pressa justisminister Anna-Greta Leijon til å gå av før mistillitsforslaget mot henne blei behandla i Riksdagen.

– Det kan tenkjast at Löfven gjer noko av det same, at han reddar seg ved å sparke ein eller fleire av ministrane, seier Lindahl til NTB.

Dårleg kommunikasjon

Infrastrukturminister Anna Johansson har øvste ansvar for Transportstyrelsen, som skuldast for å ha brote lovar og reglar om datasikkerheit for at outsourcingen skulle gå raskare.

Johansson blei derimot ikkje informert om saka før i januar i år. Dei to andre ministrane skal ha fått vite om skandalen våren 2016, eit knapt år før Johansson blei informert.

Dette har ført til skuldingar om sviktande kommunikasjon i regjeringa.

