Senatets justiskomité trekkjer stemninga av Manafort

Senatets justiskomité bestemte tysdag å stemne Manafort for å få han til å forklare seg i samband med Russland-granskinga.

Kunngjeringa om stemninga vart offentleggjort av den republikanske senatoren Chuck Grassley og demokratanes Dianne Feinstein.

Dei to opplyste at det ikkje hadde vore mogleg å få til ein frivillig samtale med Manafort og at han derfor var blitt rettsleg stemna.

Manafort skulle ha forklart seg onsdag, men møtte frivillig justiskomiteen tysdag kveld.

Han fortalde etterforskarane om møtet med den russiske advokaten i Trump Tower og gjekk med på å gi dei notat frå møtet.

Møtet fann stad bak lukka dører i Senatets justiskomité.

(©NPK)