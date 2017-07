Statsministeren i Spania vitnar i korrupsjonssak mot eige parti

Statsminister Mariano Rajoy er ikkje sjølv tiltalt i saka, men er kalla inn som vitne ettersom han hadde stilling som visepartisekretær fram til 2003 og som partisekretær fram til 2004. Dei ulovlege overføringane skal visstnok framleis ha gått føre seg på det tidspunktet.

– Eg tok aldri del i dei økonomiske sidene av arbeidet i partiet. Eg var dedikert til dei politiske aktivitetane, fortalde han i retten.

37 personar er tiltalt for mutingar, kvitvasking av pengar og skattefusk, blant dei forretningsfolk, folkevalde representantar, partimedlemmer og to kasserarar.

Hovudtiltalte i saka, forretningsmannen Francisco Correa, risikerer 125 år i fengsel viss han blir funne skuldig. Han er tiltalt for å ha kontrollert eit nettverk av selskap og hjelparar som stod bak gratis arrangement i partiet. I retur fekk Correra offentlege kontraktar og ein prosentdel frå dei selskapa som utførte arbeidet.

Rajoy held fast på at han aldri har vore i kontakt med Correra, og understrekar at det var han som partileiar i 2004 som sette ein stoppar for at Correra vann fleire kontraktar.

Korrupsjonsskandalen blir omtalt som Spanias verste i nyare tid.

