Trump innkasserte ein liten helsereform-siger

57 senatorar stemte natt til tysdag mot forslaget om å oppheve helsereforma til ekspresident Barack Obama, mens 43 stemte for. Alle demokrater og ni republikanarar stemte nei.

Dette er truleg den første av mange avstemmingar denne veka i forsøket på å avskaffe og erstatte Obamacare.

Senatorane Shelley Moore Capito, Susan Collins og Lisa Murkowski var blant dei som allereie før avstemminga sa dei ikkje ville stemme for å avskaffe Obamacare før eit nytt og betre alternativ er på plass.

Tidlegare tysdag vart det fleirtal for å ta opp att behandlinga av Trumps helsereform, men Collins og Murkowski stemte også mot dette forslaget, dermed måtte visepresident Mike Pence bruke si dobbeltstemme for at det skulle få fleirtal.

Også her stemte alle 48 demokratar mot.

Trump fornøgd

Presidenten omtalte vedtaket om å gi helsereforma hans ei ny behandling som ein siger, ettersom fleire av senatorane som tidlegare har sagt nei til hans forslag, stemte for å gi det ein ny sjanse.

– Dette var eit stort steg, sa Trump under ein pressekonferanse kort tid etter avstemminga natt til tysdag.

Men han gjekk hardt ut mot dei to republikanarane som stemte imot forslaget.

– Det var to republikanarar som gjekk imot oss. Det er veldig trist. Det er veldig, veldig trist for dei, sa Trump etter at resultatet var blitt offentleggjort.

Senatet har tidlegare vendt tommelen ned for Donald Trumps helsereform, og kva den nye behandlinga inneber er høgst usikkert. Det er berekna at 22 millionar menneske vil stå utan helseforsikring dersom ein erstattar Obamacare med Trumps foreslåtte helsereform.

McCain ber om samarbeid

Den 80 år gamle senatoren John McCain, som tysdag var tilbake i Kongressen etter å ha fått påvist hjernesvulst, seier han ikkje kan hugse å ha sett Senatet så partisk og splitta før.

– Mine venner, vi får ikkje utretta noko. Helsetilbodet vårt er eit salig rot. Det veit vi alle saman, både dei som støttar Obamacare, og dei som ikkje gjer det. Noko må bli gjort, sa McCain.

Han oppfordra senatorane til å samarbeide.

– Eg håpar vi igjen kan vere audmjuke og erkjenne behovet for samarbeid og tillit til kvarandre for betre å kunne tene dei menneska som valde oss, sa McCain.

Fleire hadde møtt fram for å demonstrere mot Trumps forsøk på å bli kvitt Obamacare. Nærare 100 personar vart arresterte på publikumsgalleriet og i Senatets kontorbygg, opplyser politiet.

(©NPK)