VW-topp seier seg skyldig i utsleppsjuks

Schmidt hadde frå 2012 til 2015 ei sentral leiarstilling i Volkswagens amerikanske verksemd og er tiltalt for bedrageri og for å ha prøvd å dekke over utsleppsjukset.

4. august må han møte for ein føderal dommar i Michigan, og han kjem då ifølgje påtalemakta til å innrømme straffskyld.

Påtalemakta og Schmidts forsvararar orienterte denne veka dommaren om avgjerda, som også er bekrefta av det amerikanske justisdepartementet.

Schmidt blir den andre VW-toppen som seier seg skyldig i forbindelse med utsleppsjukset i USA. I 2016 tilstod VW-ingeniøren James Liang at han hadde vore med på å utvikle innretninga som fekk dieselmotorane til selskapet til å verke å vere meir miljøvennlege enn dei i realiteten var.

Amerikanske styresmakter avdekte jukset i 2015 og fann at utsleppa frå dieselmotorane til VW låg opptil 40 gonger høgare enn tillate.

VW har tidlegare gått med på å betale 34 milliardar kroner i bøter til amerikanske styresmakter, og dette kjem på toppen av dei 140 milliardar kronene dei har gått med på å betale i erstatning til bileigarar, forhandlarar og miljøformål.

