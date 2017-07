Den borgarlege alliansen i Sverige går vidare med mistillitsforslaget mot forsvarsministeren

Berre timar etter at statsministeren hadde gjort det klart at han blir sitjande etter å ha ofra to statsrådar, aukar det politiske presset frå opposisjonen. Det siste er at Moderaterna også går inn for mistillit.

Dermed ligg det an til at det blir fleirtal for eit mistillitsforslag mot forsvarsminister Hultqvist. Opposisjonen meiner at han ikkje skøytte stillinga si ved å la vere å informere Löfven om den veksande IT-skandalen.

Löfven kan velje å skrive ut nyval, men ville tidlegare torsdag ikkje delta i slike spekulasjonar.

I ei felles pressemelding frå partia i Alliansen heiter det at forsvarsminister Peter Hultqvist ikkje bringa opplysningar om sikkerheitsbresten i Transportstyrelsen vidare til ansvarleg statsråd, statsministeren og Riksdagen.

– Desse faktiske forhold er ikkje endra. Grunngjevinga for vår oppmoding om mistillit mot Hultqvist består derfor, heiter det i pressemeldinga.