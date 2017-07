Frankrike fryktar fleire brannar ved rivieraen

I alt er 6.000 brannfolk, soldatar og personar frå sivilforsvaret involverte i sløkkingsarbeidet. Dei får hjelp av brannsløkkingsfly som slepper store mengder vatn over åssidene der flammane har tatt tak.

Statsminister Édouard Philippe sa onsdag kveld at flammane vil fortsette å herje torsdag.

– Situasjonen er framleis vanskeleg, det kan eg fastslå. Dei kan, slik som eg, merke vinden, sa Philippe og viste til kasta frå nordavinden Mistral, som får flammane til å spreie seg.

Også i Italia og Portugal er det brote ut skog- og buskbrann som følgje av tørke og varme. I Portugal er fleire mindre landsbyar nordaust for Lisboa evakuerte etter at det begynte å brenne søndag. Også her er sløkkingsarbeidet vanskeleg på grunn av kraftig vind.

Flammane har blant anna nådd fram til eit område like ved motorvegen A23, noko som har ført til at ein 40 kilometer lang strekning har blitt stengt. Trafikken på A25 lenger nord er også stoppa.

I Frankrike har minst tolv brannfolk blitt skadd, mens 15 politifolk er undersøkte for røykforgifting.

Om lag 250 campingvogner, ein hangar og fleire bilar er blitt slukte av flammane. Store skogområde er heilt nedbrende.

Minst 12.000 menneske, både fastbuande og turistar, vart natt til onsdag evakuerte i område vest for St. Tropez.

(©NPK)