Israelsk politi seier dei har fjerna alle nye sikkerheitstiltak ved heilag høgde i Jerusalem

Sikkerheitsinstallasjonane omfattar overvakingskamera og gjerde. Tidlegare i veka vart dei omstridde metalldetektorane fjerna.

Dei vart montert etter at to israelske politifolk, begge drusarar, vart drepne ved høgda fredag for snart to veker sidan. Tre væpna israelske palestinarar vart rett etter drepne av israelsk politi.

– Politiet har ført tilbake sikkerheitstiltaka til slik dei var før terrorangrepet på Haram al-Sharif, før 14. juli, heitte det i ei kunngjering frå polititalskvinne Luba Samri torsdag formiddag.

Metalldetektorane førte til kraftige palestinske protestar ettersom høgda er under muslimsk kontroll. Kvar fredag kjem vanlegvis tusenvis av palestinarar til høgda for å be i al-Aqsa-moskeen.

Palestinarane fryktar at israelske styresmakter har til hensikt å overta kontroll over høgda, som også jødar reknar som heilag, men som berre muslimar har lov til å utøve religion på.

Haram al-Sharif ligg i den israelskokkuperte gamlebyen i Aust-Jerusalem. Ei rad land har protestert mot Israels installering av metalldetektorar, blant anna Jordan, som i samsvar med ein avtale har overoppsyn med høgda.

