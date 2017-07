Kommunale styresmakter mistenkt for aktlaust drap etter Grenfell-brannen

Det er skilleg grunn til å mistenkje både Royal Borough of Kensington and Chelsea og organisasjonen med ansvaret for bustadblokka i bydelen for såkalla «corporate manslaghter», melder Scotland Yard torsdag.

Det inneber at dei kan bli heldt strafferettsleg ansvarleg for brannen som kosta minst 80 menneske livet.

