Löfven: Innanriksminister og infrastrukturminister går av etter IT-skandale

Det opplyste statsminister Stefan Löfven på ein pressekonferanse torsdag.

– Eg tar ansvar for landet. I ei sikkerheitspolitisk usikker verd ville det ikkje vere bra å kaste Sverige ut i ei politisk krise, sa Löfven før han kunngjorde at Johansson og Ygeman går av.

Også helseminister Gabriel Wikström forlèt den sosialdemokratiske mindretalsregjeringa, men av helsemessige årsaker. Han har vore sjukmeldt sidan mai.

Avgangane kjem etter at opposisjonen varsla mistillitsforslag mot Johansson, Ygemann og forsvarsminister Peter Hultqvist. Sistnemnde blir sitjande.

Thomas Eneroth blir ny infrastrukturminister, mens Heléne Fritzon blir migrasjonsminister. Ho overtar dermed eitt av dei viktigaste arbeidsområda til den avtroppande innanriksministeren.

Årsaka til mistillitsforslaget er IT-skandalen i Transportstyrelsen, som Johansson hadde det øvste ansvaret for. En outsourcing at IT-drifta kan ha ført til at store mengder sensitiv informasjon har komme på avvege, og den borgarlege Alliansen meiner at regjeringa ikkje har tatt saka på alvor.

Löfven kunne også ha valt å skrive ut nyval eller gå av slik at Alliansen måtte ha prøvd å danne regjering.