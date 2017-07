Löfven provoserer opposisjonen ved å verne forsvarsministeren

IT-skandalen, der store mengder personopplysningar er blitt spreidd til fleire land gjennom utsetting av drift til IBM, har sett opposisjonen i jaktmodus.

Den såkalla Alliansen, som samlar fire borgarlege opposisjonsparti, er provosert over at statsminister Löfven nektar å gi forsvarsminister Peter Hultqvist sparken. Löfven ofrar to andre statsrådar, men snakkar varmt om sin forsvarsminister.

Opposisjonen truar med mistillitsforslag mot Hultqvist i Riksdagen. Då blir det raskt eit spørsmål om livet til den sosialdemokratiske regjeringa, ettersom Löfven har gjort det klinkande klart at han ikkje vil ofre forsvarsministeren.

Nyval

Det var torsdag ettermiddag ikkje klart om alle partia tar saka heilt ut. Men kristeligdemokratenes leiar Ebba Busch Thor har ikkje tenkt å gi seg, det har heller ikkje Sverigedemokratenes leiar Jimmy Åkesson, som på ytste høgre fløy står utanfor det etablerte borgarlege samarbeidet.

Löfven har likevel ein joker i ermet. Han kan skrive ut nyval, dersom presset frå opposisjonen mot forsvarsminister Peter Hultqvist truar med å velte heile regjeringa. Men førebels vil ikkje Löfven delta i spekulasjonane om nyval. Han tar sikte på å sitte perioden ut, fram til slutten av 2018.

– Eg vil ikkje ha politisk kaos i Sverige. Det er ikkje det vi treng no, svarer han kort på spørsmålet om nyval. Statsministeren viste til dei formidable utfordringane som ventar Sverige gjennom auka spenning i Austersjøen, uvissa rundt brexit og arbeidet til regjeringa med reformer innan helsesektoren.

– Ansvaret for det som skjer vidare, ligg hos dei som eventuelt presenterer eit mistillitsforslag mot Hultqvist, seier Löfven.

Skandale

IT-skandalen har vakse til regjeringstruande proporsjonar i løpet av dei siste vekene. Transportstyrelsen, eit overordna statleg organ som handterer veg, jernbane, sjøtransport og luftfart, sette i 2015 ut sine IT-operasjonar til IBM.

Selskapet delegerte oppgåver vidare til underkontraktørar i Tsjekkia og Romania, og dermed var skandalen eit faktum. Millionar av personopplysningar kan ha komme på avvege, media melde attpåtil at identiteten til etterretningsagentar kunne vere blåst.

Så vel forsvarsminister Hultqvist som innanriksminister Anders Ygeman var orientert, men informerte ikkje statsministeren. Ygemann må gå, mens Hultqvist blir sitjande.

Verken Thor eller Åkesson har noko godt å seie om Hultqvist. Dei meiner at hans tillit er oppbrukt og at statsministeren ikkje tar alvoret i situasjonen inn over seg. Derfor kan det gå mot mistillitsforslag i Riksdagen, under eit ekstraordinært møte midt på sommaren.

