Macron vil opne asylsenter i Libya

– Ideen er å sette opp sjekkpostar for å hindre at folk tar farlege sjansar dersom dei ikkje kvalifiserer til asyl. Vi drar til dei, sa president Emmanuel Macron torsdag under eit besøk i ein flyktningleir sentralt i Frankrike.

Kunngjeringa kjem to dagar etter at Macron fekk i stand eit møte mellom Libyas rivaliserande leiarar, den FN-støtta statsministeren Fayez al-Sarraj og opprørsgeneralen Khalifa Haftar, i Paris.

På møtet vart dei to einige om ein våpenkvileavtale og ein plan for å få slutt på krisa i Libya.

(©NPK)