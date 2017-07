Netanyahu vil utvise Al Jazeera frå Israel 

– Al Jazeera fortset å mane til vald rundt Tempelhøgda, skriv Netanyahu i eit Facebook-innlegg.

Han skriv vidare at han fleire gonger har bedt lovgjevande styresmakter i landet om å stengje Al Jazeeras kontor i Jerusalem.

– Dersom dette ikkje lar seg gjere på grunn av eksisterande lovgjeving, vil eg be om at lova blir endra slik at Al Jazeera kan utvisast frå Israel, skriv statsministeren.

Den siste veka har det vore store protestar i Jerusalem som følgje av at Israel sette opp metalldetektorar ved inngangen til Haram al-Sharif i det okkuperte Aust-Jerusalem, staden jødane kallar Tempelhøgda og der al-Aqsa-moskeen ligg.

Israel skuldar med jamne mellomrom TV-kanalen for å vere partisk i dekninga av konflikten i Midtausten.

(©NPK)