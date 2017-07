Opposisjonen held på mistilliten mot Sveriges forsvarsminister

Det skriv leiaren for Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor, i ei Twitter-melding.

Like før vart det klart at to av ministrane som opposisjonen har varsla mistillit mot, går av, men at statsminister Stefan Löfven vel å behalde Hultqvist.

Også Sverigedemokraternas leiar Jimmie Åkesson opplyser at partiet held på kravet om at Hultqvist må gå av som følgje av IT-skandalen i Transportstyrelsen.

