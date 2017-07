Svenske medium: Skjebnedag for Löfvens regjering

Löfven har varsla pressekonferanse klokka 10, eit døgn etter at det vart klart av dei fire opposisjonspartia i den borgarlege Alliansen vil reise mistillitsforslag mot infrastrukturminister Anna Johansson, innanriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Den sosialdemokratiske mindretalsregjeringa er under hardt press som følgje av IT-skandalen i Transportstyrelsen, som Johansson har det øvste ansvaret for.

Opposisjonen skuldar regjeringa for ikkje å ha tatt saka på alvor og for å ha vanskjøtta sine oppgåver slik at store mengder sensitiv informasjon kan ha komme på framande hender.

Vänsterpartiet på vippen

Det er framleis uklart om Vänsterpartiet, søsterpartiet til norske SV, vil støtte mistillitsforslaget, noko som trengst for at forslaget skal få fleirtal i Riksdagen.

Sverigedemokraterna har allereie lovd si støtte.

Mistillitsforslaget midt i sommarferien kom overraskande på regjeringa. Ifølgje ei ikkje namngitt regjeringskjelde er reaksjonen spesielt sterkt på at mistilliten også gjeld forsvarsministeren.

Fleire alternativ

Löfven kan velje mellom å gå av, lyse ut nyval eller sparke ein eller fleire av ministrane som det er varsla mistillit mot. Han kan også velje å behalde ministrane og satse på at forslaget blir nedstemt når det blir behandla i Riksdagen.

Regjeringa har sete sidan 2014, og det skal etter ordinær plan haldast riksdagsval hausten 2018.

Saka har sitt opphav i at Transportstyrelsen outsourca drifta av IT-servarane sine våren 2015 til IBM.

For at overgangen skulle skje så raskt som mogleg, bestemte den dåverande sjefen, Maria Ågren, å fråvike datasikkerheitsreglane. Det førte til at ikkje-sikkerheitsklarerte IT-driftarar i Serbia, Tsjekkia og Irland fekk tilgang til store mengder sensitiv informasjon som finst i etatsregisteret, og store mengder informasjon om viktig svensk infrastruktur.

