Tunisia vedtar lov for å beskytte kvinner mot vald

– Vi er veldig stolte over at Tunisia har klart å samle seg om eit så viktig prosjekt, seier Naziha Laabidi, Tunisias kvinne-, familie- og barneminister.

Den nye lova skal innførast i 2018, og omfattar både fysisk, psykisk og seksuell vald.

Lova vil gjere det lettare for valdsoffer å få rettshjelp og behandling for trauma. Lova skal også hindre straffridom for menn som gifter seg med kvinna dei har valdtatt.

(©NPK)