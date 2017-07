FN: Auka spenning i flyktningleirar på greske øyar

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) ber om at fleire asylsøkjarar blir overførte til fastlandet, ettersom situasjonen blir stadig verre for dei om lag 9.000 som er innkvarterte i leirane.

Dagleg kjem det nye flyktningar og migrantar i båtar frå Tyrkia, noko som gjer at leirane blir stadig meir overfylte. Dei er i utgangspunktet berekna for 5.500 menneske.

Torsdag vart det registrert hundrevis av nye flyktningar på Lesvos og Samos, ifølgje Phillippe Leclerc, UNHCRs representant i Hellas. Det er på desse to øyane og Chios at situasjonen er verst, seier han.

Så langt er 8.000 blitt overførte til fastlandet i ordna former, ifølgje FN. Det er uvisst kor mange som har tatt seg frå øyane ved hjelp av menneskesmuglarar.

Åtvaringa kjem dagen etter at EU-kommisjonen varsla at Hellas får nærmare 2 milliardar kroner for å hjelpe titusenvis av asylsøkjarar som har stranda i landet som følgje av at andre europeiske land lenger nord ikkje vil ta dei imot. Mesteparten av pengane skal gå til å skaffe bustader, slik at fleire kan flytte ut av dei overfylte leirane.

Mange av bebuarane i leirane på øyane kjem frå Syria og andre land som gir dei rett til flyktningstatus, men det greske asylsystemet har brote saman som følgje av den store pågangen.

I nokre av leirane er det nyleg blitt meldt om samanstøytar mellom gresk politi og hovudsakleg afrikanske migrantar som risikerer å bli deporterte til Tyrkia etter ei lang og nyttelaus venting på å få asyl.

(©NPK)