Gravid tiåring må bere fram barn etter valdtekt

Jenta er gravid i åttande månad, og Høgsterett viser til ein medisinsk rapport som fastslår at ein abort vil vere ein trussel både mot jenta og fosteret si helse.

Advokaten til familien seier at familien har godkjent rettsavgjerda ettersom den er basert på anbefalingar frå medisinske ekspertar.

Graviditeten blei oppdaga for kort tid sidan etter at familien tok jenta med til eit sjukehus fordi ho klaga over magesmerter.

I samsvar med indiske lover er det ikkje lov å gjennomføre abort etter 20. veke i svangerskapet, så framt graviditeten ikkje truar mora sitt liv.

Indiske domstolar har behandla mange klager frå valdtektsoffer som har bedt om å få unntak frå lova.

I mai fekk ein tiåring lov til å gjennomføre abort etter ei valdtekt. Ho var nesten 21 veker på veg.

