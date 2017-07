HRW krev sanksjonar mot sørsudanske styresmakter

Organisasjonen ber no FN, EU, USA og andre nasjonar om å innføre sanksjonar mot personar i den politiske og militære toppleiinga i Sør-Sudan.

Blant overgrepa og menneskerettsbrota som HRW dokumenterer i den 52 sider lange rapporten, er drap, valdtekter og tvangsflyttingar. Ifølgje organisasjonen har valden spreidd seg til nye område det siste året.

Ni personar, blant dei Sør-Sudans president Salva Kiir, tidlegare visepresident Riek Machar og tidlegare forsvarssjef Paul Malong, bør straffast med sanksjonar for sitt ansvar for den alvorlege situasjonen, meiner HRW, som også ber FNs tryggingsråd straks innføre ein våpenembargo mot landet.

Den blodige konflikten i Sør-Sudan braut ut for fire og et halvt år sidan etter ein politisk maktkamp mellom Kiir og Machar. Minst to millionar har flykta til nabolanda, mens like mange er internt fordrivne, ifølgje HRW.

Berre det siste året har 700.000 menneske strøymt til flyktningleirane i det nordlege Uganda.

