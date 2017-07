Israel førebur seg på nye samanstøytar fredag

Torsdag vende tusenvis av palestinarar tilbake til islams tredje heilagaste stad, som jødane kallar Tempelhøgda, for å be i al-Aqsa-moskeen.

Der vart dei møtt av tungt væpna israelsk opprørspoliti, og det kom raskt til kraftige samanstøytar.

Tusenvis av palestinarar har den siste tida bedt i gatene i Jerusalem og på den israelskokkuperte Vestbreidda som følgje av at Israel installerte metalldetektorar og overvakingskamera på den heilage høgda.

Fredag er det venta at endå fleire muslimar kjem til moskeen for å be, og israelsk politi førebur seg på nye samanstøytar.

– Berre menn over 50 og kvinner i alle aldrar er tillatt på området. Fleire vegar rundt gamlebyen vil også bli sperra. Alle nødvendige sikkerheitstiltak er sett i verk for å unngå at det oppstår valdelege samanstøytar, opplyser lokalt israelsk politi.

Rundt 100 menneske vart såra i samanstøytane torsdag.

(©NPK)