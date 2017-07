Nytt nederlag for forslag om å erstatte Obamacare

Det utvikla seg til ein uhyre spennande kveld og natt på Capitol Hill. Fleirtalsleiar Mitch McConnell la fram det førebels siste forslaget. Det gjekk ut på at berre visse delar av Obamacare skulle trekkjast tilbake, men sjølv dette vart avvist.

No er situasjonen om mogleg meir kaotisk enn nokon gong. Republikanarane klarer tydelegvis ikkje å rokke ved Obamacare. Eit sju år gammalt løfte frå The Grand Old Party, og Donald Trumps viktigaste under valkampen, synest umogleg å innfri.

I ei twittermelding seier president Trump at tre republikanarar og 48 demokratar har svikta det amerikanske folk.

McCain stod opp

Dei tre senatorane John McCain frå Arizona, Lisa Murkowski frå Alaska og Susan Collins frå Maine stemte med demokratane. Dei ville ikkje støtte det siste forslaget utan at det vart gitt visse garantiar for korleis den endelege helselova skulle sjå ut.

Republikanarane hadde tolt to neistemmer frå eigne rekker sidan dei har fleirtal i Senatet, så det vart McCain som hadde den avgjerande stemma. Den 80 år gamle senatoren kom tilbake til Kongressen tidlegare i veka, etter å få fått beskjed om at han har ein dødeleg svulst i hjernen.

Han støtta forslaget om å ta opp att debatten om helsereform, ein liten siger for Trump, men har sidan refsa begge leirar for å drive obstruksjonspolitikk og ikkje vedta noko fornuftig i heile perioden.

– No er det på tide å komme seg vidare. Vi feirar ikkje, men vi er letta, seier demokratanes leiar Charles Schumer.

Skuffa

Fleirtalsleiar McConnell klarte knapt å skjule sin reaksjon då resultatet låg føre.

– Dette var verkeleg ein stor skuffelse, sa han oppgitt.

McConnell legg no heile helseprosjektet i skuffen inntil det blir klart korleis vegen vidare skal sjå ut. Neste veke er det andre saker som står i kø for lovgjevarane.

Det McConnell la fram torsdag, og som vart forkasta i dei seine nattetimar lokal tid, var eit forsøk på å få vedtatt ein tekst som kunne danne grunnlag for forhandlingar om ei heilskapleg og fullstendig erstatning for Obamacare.

Alle moglegheiter oppbrukt

Meininga var at dette arbeidet skulle sluttførast i ein eigen komité med medlemmer frå begge kammer og så sendast presidenten for underskrift.

Senatet har no debattert og forkasta alle tre moglege versjonar av ei erstatning for Obamacare. Først vart ei full og total tilbaketrekking av Obamacare stemt ned, sidan det ikkje vart fleirtal for kva som kjem i staden.

Deretter vart ei rein tilbakekalling, utan framlegg til nyordning, nedstemt. Den siste voteringa natt til fredag var over ein løysing fleirtalsleiar McConnell kalla ei minste felles multiplum-løysing, ein såkalla «skinny bill». Nedstrippa eller ikkje, det siste vart også avvist. Det er for tida rett og slett umogleg for republikanarane å skaffe 51 ja-stemmer i helsesaka.

