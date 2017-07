Pakistans statsminister Nawaz Sharif går av etter korrupsjonsskuldingar

I ei oppsiktsvekkjande rettsavgjerd seier høgsterett at Sharif ikkje lenger er kvalifisert til å vere statsminister. Ein talsmann for Sharif seier at han tar dommen til følgje og har gått av som statsminister.

Sharif er skulda for omfattande korrupsjon etter avsløringar i dei såkalla Panama Papers. Han skal ha store verdiar i London og i utanlandske bankar.

Politi og paramilitære styrkar vart utplasserte i tusental rundt rettsbygningane i hovudstaden Islamabad for å stanse eventuelle tilløp til uro og opptøyar. Det var også tungt militært nærvær i rettslokalet.

Påstandane om korrupsjon stammer frå éin av Sharifs to periodar som statsminister på 1990-talet. Motstandarane skuldar han for å overføre store summar frå Pakistan til kontoar i skatteparadis. Desse summane skal seinare ha blitt brukt til å kjøpe dyre eigedommar i London.

Sharif har avvist alle påstandane. Eigedommane i London seier han vart overført til sønene som del av oppgjeret for investeringa han hadde i Qatar i samarbeid med emiren der.

Pakistan har tradisjon for å fjerne sine leiarar, enten via dei militære eller domstolane. Sharif vart sjølv avsett begge gongene då han var statsminister på 1990-talet.