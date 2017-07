Russland ber USA redusere talet på diplomatar som svar på sanksjonar

USA vedtok natt til fredag ein ny pakke sanksjonar retta mot Russland, Iran og Nord-Korea. Det russiske svaret lèt ikkje vente på seg.

I ei erklæring frå russisk UD heiter det at talet på diplomatisk og teknisk personell som arbeider ved ambassaden og generalkonsulatet, skal bringast i nøyaktig samsvar med det tilsvarande talet på russisk personell i USA, det vil seie 455 personar.

Under eit besøk til Finland torsdag sa president Vladimir Putin at Russland har vore tilbakehaldne overfor det han har kalla antirussisk hysteri i USA, men at landet ikkje i all æve vil kunne tolerere at amerikanarane var uforskamma utan å svare.

